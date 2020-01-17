Катастрофа МАУ: Україна отримає доступ до чорних скриньок в Ірані

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна отримає доступ до чорних скриньок збитого літака МАУ на місці.

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– Спільна команда з розслідування – іранська, канадська і ми теж приєднуємося – отримають доступ до чорних скриньок на місці. Після цього окремо іранська сторона готова передати їх Україні. Це відповідає міжнародним нормам, хоча ми все одно наполягаємо віддати їх нам відразу, щоб забезпечити незалежність і об’єктивність розслідування, – сказав він.

Нагадаємо, Вадим Пристайко зустрівся з іранським міністром і повідомив про повну взаємодію з Іраном. За його словами, в України є механізми, щоб отримати всі компенсації для українців.