Стало відомо, що у ДТП біля Житомира загинула відома львів’янка Соломія Островська.

Соломія народилася 24 листопада 1994 року. Свого часу вона закінчила університет імені Івана Франка у Львові.

Островська очолювала Genesis Esthetic Clinic у Львові, а також заснувала проекти WoW Conference, Mounirproducts.ua, Seamless1 UA. Ольга Фреймут є також, судячи з усього, рекламним обличчям компанії Genesis Esthetic Clinic.

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Раніше вона працювала в компаніях Agiliway, European Virtual Assistant Agency, а також в департаменті внутрішньої і інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації.

У 2019 році Соломія Островська отримала нагороду на премії ТОП-50 успішних жінок Львівщини. За традицією відзнаки отримали ті, хто щодня робить вагомий внесок у розвиток міста.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп загинула 25-річна Соломія Островська. Вона перебувала за кермом Nissan Juke, на якому вона виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою Volvo.

Фото: JetSetter, Solomia Ostrovska