У Полтавській області суд визнав чоловіка винним і засудив до шести років в’язниці за умисне нанесення каліцтв чужому коту.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
У листопада минулого року чоловік, перебуваючи в своєму будинку відрізав невстановленим предметом чужому коту 2/3 частини хвоста, один сім’яник і ліву вушну раковину, а також поранив в область крупа.
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Чоловіка засудили за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною).
Вирок суду поки не набув законної сили.
Нагадаємо, минулого року народні депутати проголосували за законопроект, у якому передбачено покарання за жорстоку поведінку з тваринами до 8 років ув’язнення.
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