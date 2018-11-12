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Відрізав хвіст і вухо: чоловікові дали 6 років в’язниці за знущання над котом

У Полтавській області суд визнав чоловіка винним і засудив до шести років в’язниці за умисне нанесення каліцтв чужому коту.

Кіт

Про це пише Інтерфакс-Україна.

У листопада минулого року чоловік, перебуваючи в своєму будинку відрізав невстановленим предметом чужому коту 2/3 частини хвоста, один сім’яник і ліву вушну раковину, а також поранив в область крупа.

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Чоловіка засудили за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною).

Вирок суду поки не набув законної сили.

Нагадаємо, минулого року народні депутати проголосували за законопроект, у якому передбачено покарання за жорстоку поведінку з тваринами до 8 років ув’язнення.

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