PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ підвищив курс долара на 3 лютого

Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 11 копійок.

Станом на 3 лютого 2020 року курс долара становить 25,02 грн.

Для порівняння, попередній курс був на рівня 24,91 грн за долар.

Євро також здорожчало на кілька копійок і зупинилось на рівні 27,65 грн.

ЧитайтеПрогноз на курс долара: чому почав зростати і наскільки подорожчає

Курс валют від НБУ на 3 лютого:

  • $100 – 2502,94 грн;
  • €100 – 2765,87 грн;
  • 100 польських злотих – 642,9 грн;
  • 10 російських рублів – 3,93 грн.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка