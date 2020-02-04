Національний банк України підвищив курс долара на 6 копійок. Станом на 4 лютого, курс долара становить 25,08 грн за $1.
До слова, попередній кур долара станом на 3 лютого був зафіксований на рівні 25,02 грн.
Також регулятор підвищив курс євро. Валюта здорожчала на 10 копійок і зупинилася на рівні 27,75 грн за €1.
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Курс валют від НБУ на 4 лютого:
- $100 – 2508,36 грн;
- €100 – 2775,12 грн;
- 100 польських злотих – 646,22 грн;
- 10 російських рублів – 3,94 грн.
Раніше Факти ICTV публікували прогноз на курс долара, в якому пояснювали, чому валюта почала зростати і на скільки подорожчає.
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