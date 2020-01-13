Національний банк України займається підготовкою політики плаваючого курсу до гривні.

Вже в цьому році курс може зміцнитися. За словами першого заступника глави НБУ Катерини Рожкової, НБУ викупив у резерви рекордний обсяг валюти за 14 років – 7,9 млрд доларів.

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Були й інші фактори зміцнення гривні: це і зростання продуктивності в агросекторі, зовнішнє фінансування, яке залучали і державні, і приватні компанії – Нафтогаз, Кернел та інші, – сказала Катерина Рожкова.

За її словами, нинішнє зміцнення гривні, в першу чергу, – результат реформ останніх років.

У нас плаваючий курс, він може відхилятися в різні сторони на невеликі величини, – додала вона.

Раніше Факти ICTV писали, що НБУ встановив курс валют на 13 січня.