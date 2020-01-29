Справа Шеремета: прокурори проситимуть продовжити термін розслідування

У справі вбивства журналіста Павла Шеремета слідчі мають намір просити в Офісу генпрокурора про продовження термінів досудового слідства.

Як зазначив прокурор у справі Сергій Зузак, термін досудового розслідування завершується 12 лютого. Проте його можуть продовжити до червня 2020 року. Зокрема, за словами прокурора, це необхідно для встановлення істини у справі.

– Ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, зокрема – експерименти, допити тощо, – сказав Зузак.

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Також прокурор додав, що сторона захисту може подати заперечення впродовж 5 днів.

– Заперечення разом з клопотанням подаються першому заступнику генерального прокурора. Він розглядає клопотання і заперечення та ухвалює рішення, чи продовжувати строк слідства, чи ні. У нього на це є три дні, але не пізніше закінчення строку слідства, – зазначив він.

Зузак додав, що наразі зарано ухвалювати рішення про направлення матеріалів до суду чи про закриття даного провадження.

Водночас адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош зазначив, що вже подав заперечення на клопотання слідчого Зузака, оскільки вважає такі дії слідства відтягуванням справи.

– Продовження до шести місяців є незаконне і суперечить КПК. Слідчим необґрунтована необхідність такого продовження. Те, що вони зазначають, можна було вже за 3,5 роки зробити без необхідності продовження зараз строку досудового розслідування, – сказав Добош.

Раніше адвоката Кузьменко звинуватили у втручанні у правосуддя у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.