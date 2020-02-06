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Факти / Україна / Політика

“Кабінет міністрів” “ДНР” очолив екс-чиновник з Іркутської області РФ

У так званій ДНР відбулось нове призначення. На посаду прем’єр-міністра республіки заступив ще один росіянин.

Його звати Володимир Пашков.

Раніше він був віце-губенатором Іркутської області РФ.

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Інформацію про те, куди зник попередній “прем’єр” Ананченко, не розголошують.

– Ще трохи про “громадянську війну”.

Все одно всі розуміють, що насправді ніякого “прем’єр-міністра”, а є тільки підставна особа. Сьогодні одне, завтра інше.

І не важливо, як його звуть, – так прокоментував ситуацію журналіст Денис Казанський.

Раніше Факти ICTV повідомляли про завершення обміну полоненими між Україною та терористичними “Л/ДНР”. Звільнені з полону українці розповіли про систематичні катування у тюрмах.

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