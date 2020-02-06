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Факти / Україна

Строгий костюм або сукня: найкращі образи Олени Зеленської (ГОЛОСУВАННЯ)

6 лютого Олена Зеленська відзначає день народження. Дружині президента сьогодні виповнилося 42 роки.

Зеленська є першою леді України майже рік і активно бере участь в офіційних заходах. Майже кожен вихід у світ Зеленської закінчується обговоренням її образу і вибору вбрання.

Факти ICTV пропонують вибрати найстильніший образ Олени Зеленської.

Читайте: Моє щастя – це ти: Зеленський привітав дружину з днем народження

 

Нагадаємо, 25 січня Володимир Зеленський святкував 42 рік народження, тому Факти ICTV зібрали найцікавіші епізоди з життя Зеленського від моменту, коли він був бізнесменом і до сьогоднішнього керування країною.

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