Зеленський назвав перебільшенням вплив Сороса на Україну

Президент України Володимир Зеленський говорить, що не відчуває якогось впливу американського фінансиста-мільярдера Джорджа Сороса на Україну.

– Я не знайомий з людиною на прізвище Сорос. Ніколи з ним не зустрічався. Я точно не один з “соросят”. Напевно, є люди, які навчалися за кошти тих чи інших донорських фондів і працювали в компаніях, які були засновані такими фондами. І один з таких фондів – це фонд Сороса. Я розумію, що фактично вони отримали з фонду цієї людини гроші, за які навчалися за кордоном. Питання впливу пана Сороса на Україну – я його не відчуваю. Я думаю, що це все перебільшення, – сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що чув і сприймає з гумором термін “соросята”, що використовують деякі депутати навіть з фракції Слуга народу щодо нинішнього Кабінету міністрів України

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Водночас президенту не подобається ситуація, якщо весь уряд однаковий.

– Це означає, що не існує іншої думки. Якщо немає іншої точки зору, то іноді можуть бути фатальні помилки. Тобто тобі потрібно чути різні речі, різні прогнози, різні ризики. Тому, мені здається, що повинні бути різні – і “соросята”, і “антисоросята”, якщо хочете так їх називати, – вважає він.

Зеленський підкреслив, що члени уряду, працюючи разом, в першу чергу повинні виконувати свої завдання.

Президент зазначив, що нинішній Кабмін був сформований з молодих людей, які не зацікавлені брати хабарі, у них інша ментальність, і вони налаштовані на сам процес. При цьому він вказав, що зараз є питання щодо змін в уряді, до деяких людей.

– Мені здається наша модель – це молоді люди із західною освітою, плюс наші досвідчені, які розуміють в апаратці, в вертикалі, які розуміють, що там на землі, як то кажуть, відбувається. Це поєднання може побудувати концепцію нашої країни, – вважає він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в його команді є конфлікти, які заважають працювати.