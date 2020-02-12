У мережі емоційно відреагували на слова голови фракції Слуга народу Давида Арахамії про підтримку можливості відновлення подачі води в тимчасово окупований Крим у разі повернення Росією Донбасу Україні.

Політик Борислав Береза написав, що подача води на півострів назавжди позбавить Україну шансів повернути Крим.

Письменник Андрій Курков іронізує, що з таким ідеями можна також дозволити російській армії охороняти Дніпро, щоб вода до Криму гарно доходила.

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Колишній в’язень Ільмі Умеров, якого обміняли та повернули з ув’язнення в Криму до України, запитав у Давида Арахамії, як і з ким підпишуть договір про постачання води в Крим.

У мережі також не вірять у те, що президент РФ виконав би свою частину такої домовленості.















Вода у Крим в обмін на Донбас: реакція мережі на заяву Арахамії / 4 фотографии

Нагадаємо, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував заяву Арахамії про обмін Донбасу на воду в Крим.