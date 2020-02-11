Біографія Андрія Єрмака - керівника Офісу президента

Андрій Єрмак призначений керівником Офісу президента України. Відповідний указ президента України було опубліковано 11 лютого 2020 року.

Що відомо про Андрія Єрмака, який обіймав посаду помічника Володимира Зеленського з питань зовнішньої політики з 21 травня 2019 року – читайте в матеріалі.

Єрмак Народився 21 листопада 1971 Києві. У 1995 році отримав ступінь магістра з міжнародного приватного права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Бізнес

У 1997 році заснував Міжнародну юридичну компанію і займався розробкою перших в Україні законодавчих актів в сфері інтелектуальної власності та господарського права.

Єрмак є членом Міжнародної організації юристів (IBA), членом Асоціації правників України.

Очолював громадську організацію Асоціація підприємців міста Києва.

Кар’єра продюсера

Є засновником продюсерської, дистриб’юторської та продакшн компанії Garnet International Media Group.

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C 2017 року – член Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії.

Політика

У 2006-2010 рр був помічником нардепа від Партії регіонів Ельбруса Тадеєва.

21 травня 2019 року Зеленський призначив Єрмака своїм помічником.

З 21 червня 2019 року – член Національної інвестиційної ради.

Як повідомлялося, Зеленський звільнив Андрія Богдана 11 лютого з посади голови Офісу президента.