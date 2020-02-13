Перепись населения на Донбассе и в Крыму хотят провести с помощью спутника

У Кабміні планують провести перепис населення в Криму та на Донбасі за допомогою супутника. Це питання вже обговорюється з ООН.

– Так, це правда. Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які будуть нам допомагати, можливо, з цим проектом. Вони проводили подібний проект в Афганістані. Намагалися через супутникові зйомки та інші прошарки інформації зрозуміти хоча б приблизну кількість населення, – розповів міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Читайте: Електронний перепис населення проводили волонтери – Кабмін

Міністр додав, що до цього процесу Україна буде залучати міжнародних фахівців.

Дубілет підкреслив, що зараз в уряді немає консолідованого рішення щодо того, як буде проводитися перепис.

Дослідження хочуть завершити вже через пару місяців.

Нагадаємо, раніше уряд оприлюднив результати пробного перепису населення. Згідно з отриманими даними, в Україні проживає 37 млн 289 тис. осіб, не враховуючи людей, які мешкають за кордоном і на тимчасового окупованих територіях.

Джерело: Громадське радіо UA: Українське радіо