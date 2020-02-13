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Факты / Украина / Общество

Перепись населения на Донбассе и в Крыму хотят провести с помощью спутника

В Кабмине планируют провести перепись населения в Крыму и на Донбассе при помощи спутника. Этот вопрос уже обсуждается с ООН.

– Да, это правда. Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут нам помогать, возможно, с этим проектом. Они проводили подобный проект в Афганистане. Пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения, – рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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Министр добавил, что к этому процессу Украина будет привлекать международных специалистов.

Дубилет подчеркнул, что сейчас в правительстве нет консолидированного решения относительно того, как будет проводиться перепись.

Исследование хотят завершить уже через пару месяцев.

Напомним, ранее правительство обнародовало результаты пробной переписи населения. Согласно полученным данным, в Украине проживает 37 млн ​​289 тыс. человек, не считая людей, проживающих за границей и на временно оккупированной территории.

Источник: Общественное радио UA: Украинское радио

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