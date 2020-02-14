Справжньої сніжної та морозної зими в лютому вже не буде, якщо вірити попередніми прогнозами синоптиків. Лише кілька днів можуть бути сніжними.

Буде багато опадів у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом, температура вдень переважно зі знаком плюс, тільки вночі можливі невеликі заморозки. Синоптики попереджають: 5-9 лютого по всій території України очікуються сильні морози.

Погода у Києві в лютому 2020

У Києві в останній місяць зими очікуються опади у вигляді снігу та дощу. У першій половині місяця максимальна температура вдень буде +5, а вночі опуститься до -8. У другій половині буде переважно сонячно, температура підніметься до +12.

Погода у Харкові в лютому 2020

Перший тиждень лютого нагадуватиме справжню зиму – приблизно до 9 лютого очікуються снігові опади та мороз – подекуди навіть до -16. Вдень температура буде поступово підвищуватися. У другій половині місяця буде плюсова температура та переважно сонячно. До кінця місяця в окремі дні очікується до +12.

Погода в Одесі в лютому 2020

Лютий буде теплим і вологим, опади очікуються у першій половині місяця. Температура повітря коливатиметься в діапазоні від 0 до +13.

Погода у Дніпрі в лютому 2020

Місяць почнеться снігом. Загалом увесь місяць погода буде пасмурною. Температура в середньому триматиметься на позначці +5. У другій половині місяця буде ще кілька дощових днів і зниження температури до -3.

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Погода у Львові в лютому 2020

У Львові також буде переважно без опадів, лише кілька днів йтиме дощ. У першій половині місяця – морози вночі та сонячна погода вдень, а вже після 14 лютого очікується плюсова погода – до +14 вдень.

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Джерело: Gismeteo