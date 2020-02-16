“Суд” у Криму заарештував чотирьох українських рибалок

Четверо громадян України, яких 15 лютого затримали в Азовському морі співробітники прикордонного управління ФСБ РФ у справах Криму, проведуть 10 діб за ґратами.

Таке рішення ухвалив Керченський міський “суд” 16 лютого.

Затриманих визнано винними у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ, в якій ідеться про непокору законному розпорядженню або вимозі правоохоронцеві РФ.

У прикордонуправлінні ФСБ також заявили, що “за фактом незаконного видобутку водних біологічних ресурсів Прикордонним управлінням стосовно затриманих порушено справу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Порушення правил видобутку (вилову) водних біологічних ресурсів).

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– Українські рибалки, яких затримали в Азовському морі – це, ймовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджі та Максим Терехов. За інформацією, отриманою мною від жителів Приморського району. Усі рибалки – жителі села Райнівка Приморського району Запорізької області, – написав народний депутат України Павло Мельник в Facebook.

Нагадаємо, ФСБ зупинила слідство у справі українських моряків, яких взяли у полон в Керченській протоці в листопаді 2018 року.