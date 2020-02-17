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Факти / Україна / Суспільство

До 2024 року середня тривалість життя в Україні збільшиться до 75,4 років

Під час презентації урядової економічної стратегії очільник Мінекономрозвитку зазначив, що до 2024 року в Україні має збільшитися середня тривалість життя.

У 2018 році середня очікувана тривалість життя в Україні становила 71,76 років, однак у Міністерстві запевняють, що до 2024 року ця позначка збільшиться до 75,4 років.

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– Ми говоримо про інвестиції як в основні засоби та технології, так і в людський капітал.

До 2024 Україна має перейти до топової групи індексу людського капіталу, а середня тривалість життя вирости до 75 років, – сказав Тимофій Милованов.

До речі, вчені вважають, що головним способом продовжити життя є фізична активність.

Джерело: Мінекономрозвитку

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