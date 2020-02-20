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Факти / Україна / Суспільство

Дезінфекція та лікарі у спецкостюмах – як проходила евакуація українців з Уханя

20 лютого проходила евакуація громадян України та ще низки країн з китайського міста Ухань, де лютує епідемія коронавірусу. На обсервацію їх розміщують у санаторії Нацгвардії у Нових Санжарах Полтавської області.

Багатьох українців налякав той, факт, що вірус в Україну можуть привезти саме цим бортом.

Лікарі МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані здорові, не мають жодних симптомів хвороби.

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Крім того, евакуйовані громадяни відбули інкубаційний період у Китаї, а потім проходили дезінфекції дорогою до України.

На ексклюзивному відео Фактів ICTV видно, що всі громадяни вдягнені у маски, медики та інший персонал у спецкостюмах. Також всі евакуйовані проходили дезінфекцію перед тим, як зійти з літака.

Нагадаємо, місцеві мешканці на протестах у Нових Санжарах радикально налаштовані проти розміщення евакуйованих з Китаю.

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