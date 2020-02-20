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Факти / Україна / Суспільство

Гончарук екстрено вилітає у Нові Санжари

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вилетів у Нові Санжари, де знаходитимуться евакуйовані громадяни з Китаю на обсервації.

– Невідкладно вилітаю до Полтавської області. Оперативний штаб уряду працюватиме в Нових Санжарах, – зазначив Гончарук.

У коментарі Фактам ICTV прес-секретар прем’єр-міністра Діана Давитян зазначила, що Олексій Гончарук вирушив у Нові Санжари, аби розібратися у ситуації.

– Головне завдання – забезпечити безпеку та не допустити, аби хтось постраждав, в автобусах діти! Прем’єр особисто буде координувати та регулювати роботу штабу. Завдання на зараз не допустити ескалації конфлікту, – зазначила Давитян.

До слова, раніше в Нові Санжари прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Він запевнив, що евакуйовані проходитимуть процедуру обсервації разом із медиками, поліцейськими та представниками інших служб, які їх супроводжували в літаку. Він також додав, що місцеві жителі не перетинатимуться з ними.

Гончарук екстрено вилітає у Нові Санжари

Нагадаємо, місцеві мешканці на протестах у Нових Санжарах радикально налаштовані проти розміщення евакуйованих з Китаю. До селища стягнули додаткові сили Нацгвардії та бронетехніку, поліція почала зачищати дороги для проїзду евакуйованих.

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