Гончарук екстрено вилітає у Нові Санжари

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вилетів у Нові Санжари, де знаходитимуться евакуйовані громадяни з Китаю на обсервації.

– Невідкладно вилітаю до Полтавської області. Оперативний штаб уряду працюватиме в Нових Санжарах, – зазначив Гончарук.

У коментарі Фактам ICTV прес-секретар прем’єр-міністра Діана Давитян зазначила, що Олексій Гончарук вирушив у Нові Санжари, аби розібратися у ситуації.

– Головне завдання – забезпечити безпеку та не допустити, аби хтось постраждав, в автобусах діти! Прем’єр особисто буде координувати та регулювати роботу штабу. Завдання на зараз не допустити ескалації конфлікту, – зазначила Давитян.

До слова, раніше в Нові Санжари прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Читайте: Що відбувається в Нових Санжарах: як місто зустрічає евакуйованих з Китаю

Він запевнив, що евакуйовані проходитимуть процедуру обсервації разом із медиками, поліцейськими та представниками інших служб, які їх супроводжували в літаку. Він також додав, що місцеві жителі не перетинатимуться з ними.

Нагадаємо, місцеві мешканці на протестах у Нових Санжарах радикально налаштовані проти розміщення евакуйованих з Китаю. До селища стягнули додаткові сили Нацгвардії та бронетехніку, поліція почала зачищати дороги для проїзду евакуйованих.