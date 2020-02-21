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Факти / Україна

Суд у Гаазі береться за позов щодо порушення РФ прав України на Азові

Міжнародний суд ООН визнав, що має юрисдикцію розглядати позов України проти Росії про порушення в Азовському морі та Керченській протоці, а також викрадення природних ресурсів, повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

– Це стосується передусім незаконного будівництва Росією мосту через Керченську протоку і незаконної зупинки суден, що прямують в українські порти Маріуполя та Бердянська, – зазначив дипломат.

Твіт Вадима Пристайка

Нагадаємо, Україна ініціювала спір з РФ щодо порушення Конвенції ООН з морського права ще у вересні 2016 року.

У лютому 2018-го вона надала в Міжнародний трибунал ООН меморандум з юридичним обгрунтування за цим позовом. Але вже в травні РФ подала туди свої заперечення щодо юрисдикції цього суду розглядати цю справу.

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Тому в серпні того ж року арбітраж вирішив розділити процес на дві складові – юрисдикційну і по суті.

У червні 2019 року в Гаазі відбулися усні слухання попередніх заперечень РФ щодо наявніості юрисдикції, і тільки зараз ухвалено рішення про наявність юрисдикції розглядати справу по суті.

Джерело: Вадим Пристайко

Фото: Dreamstime

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