Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька особисто спростувала інформацію про те, що вона покидала медичний центр в Нових Санжарах, де проходять обсервацію евакуйовані з Уханя громадяни.

Вона додала, що була дуже здивована інформацією про те, що вона виїхала з Нових Санжар.

Скалецька розповіла, що прибула в селище ввечері 20 лютого. Вночі та в першій половині 21 лютого вона була у Полтавській області.

Тоді вона перевіряла готовність лікувальних установ на можливість надання медичної допомоги населенню та людям, які знаходяться на обсервації.

Читайте: Умови такі, як у всіх: Скалецька в санаторії у Нових Санжарах

За словами міністра, вона потрапила в медичний центр тільки вдень 21 лютого.

Скалецька знаходитиметься там разом з усіма громадянами до закінчення обсервації.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Луфар також спростував інформацію про те, що Зоряна Скалецька покинула територію медичного центру в Нових Санжарах, де обіцяла залишатися до кінця обсервації евакуйованих з Уханя громадян.

Джерело: Зоряна Скалецька

Відео: Зоряна Скалецька