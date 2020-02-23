Чому в Україні не святкують 23 лютого

В Україні не святкують 23 лютого – День захисника вітчизни, раніше День Радянської армії – з 2014 року, коли в нашу країну вторглася Росія.

23 лютого не святкують після указу президента України Петра Порошенка, яким він ухвалив щороку 14 жовтня відзначати нове свято – День захисника України.

Таким чином, указ президента України Леоніда Кучми від 1999 року Про відзначення Дня захисника вітчизни 23 лютого відійшов у минуле.

В українському суспільстві досі існує тенденція сприймати 23 лютого як “свято чоловіків”. При цьому в сучасній Росії, яку законодавчо визнано в Україні державою-агресором, цього дня прославляють свою армію.

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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення попередила телерадіокомпанії про необхідність дотримуватися законодавства під час програмування ефірів 23 лютого, щоб на екрани не виходили старі радянські або сучасні російські програми на цю тему.

Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.