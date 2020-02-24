П’ять потягів затримуються на Львівщині через негоду

Укрзалізниця усуває наслідки шквального вітру у Львівській області через що на території обслуговування регіональної філії Львівська залізниця зафіксовано падіння дерев на рейки і нависання гілок на лініях електропередач.
Співробітники УЗ працюють над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів:
- №49 Київ — Трускавець;
- № 02 Львів — Солотвино;
- №81 Ужгород — Київ;
- №29 Ужгород — Київ;
- №141 Бахмут — Львів.
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Падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що завадили роботі залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів та таких дільницях:
- Львів — Сапіжанка;
- Оброшино — Щирець;
- Любінь Великий — Комарно;
- Яблонька — Соколики — Сянки;
- Рожнятів — Долина;
- Глибочок Великий — Озерна;
- Озерна — Зборів.
Укрзалізниця закликає уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.
Раніше Факти ICTV писали, що Криклій анонсував нові залізничні поїздки.