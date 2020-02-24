П’ять потягів затримуються на Львівщині через негоду

Укрзалізниця усуває наслідки шквального вітру у Львівській області через що на території обслуговування регіональної філії Львівська залізниця зафіксовано падіння дерев на рейки і нависання гілок на лініях електропередач.

Співробітники УЗ працюють над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів:

№49 Київ — Трускавець;

№ 02 Львів — Солотвино;

№81 Ужгород — Київ;

№29 Ужгород — Київ;

№141 Бахмут — Львів.

Читайте: Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до 8 березня – напрямки

Падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що завадили роботі залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів та таких дільницях:

Львів — Сапіжанка;

Оброшино — Щирець;

Любінь Великий — Комарно;

Яблонька — Соколики — Сянки;

Рожнятів — Долина;

Глибочок Великий — Озерна;

Озерна — Зборів.

Укрзалізниця закликає уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.

Раніше Факти ICTV писали, що Криклій анонсував нові залізничні поїздки.