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Факти / Україна / Суспільство

П’ять потягів затримуються на Львівщині через негоду

Укрзалізниця усуває наслідки шквального вітру у Львівській області через що на території обслуговування регіональної філії Львівська залізниця зафіксовано падіння дерев на рейки і нависання гілок на лініях електропередач.

Співробітники УЗ працюють над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів:

  • №49 Київ — Трускавець;
  • № 02 Львів — Солотвино;
  • №81 Ужгород — Київ;
  • №29 Ужгород — Київ;
  • №141 Бахмут — Львів.

Читайте: Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до 8 березня – напрямки

Падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що завадили роботі залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів та таких дільницях:

  • Львів — Сапіжанка;
  • Оброшино — Щирець;
  • Любінь Великий — Комарно;
  • Яблонька — Соколики — Сянки;
  • Рожнятів — Долина;
  • Глибочок Великий — Озерна;
  • Озерна — Зборів.

Укрзалізниця закликає  уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.

Раніше Факти ICTV писали, що Криклій анонсував нові залізничні поїздки.

Джерело: Укрзалізниця

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