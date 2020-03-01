Зранку 1 березня у чергах на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі застрягли 145 автомобілів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

– Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: Майорське – 15/25, Мар’їнка – 0/40, Новотроїцьке – 25/20, Гнутове – 10/10, – повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

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Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування у зоні Операції об’єднаних сил працюють за графіком весняного режиму. Пропуск громадян здійснюється з 7.00 до 18.30.

Протягом минулої доби спостерігалося зменшення пасажиро-транспортного потоку. Загалом через КПВВ прослідувало 31,7 тис. людей та 3,7 тис. транспортних засобів.

Нагадаємо, 29 лютого через обстріли проросійських бойовиків було ухвалено рішення про тимчасове припинення пропуску громадян через КПВВ Мар’їнка.

Наразі контрольний пункт в’їзду-виїзду Мар’їнка, який знаходиться у Донецькій області, відновив роботу.