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Факти / Україна

Курс гривні не зробив українців багатшими – Шмигаль

Зміцнення гривні негативно вплинуло на експорт і не відобразилося на добробуті українців.

Таку думку висловив кандидат у прем’єр-міністри України Денис Шмигаль.

– На сьогодні ми побачили тільки зміцнення гривні, яке негативно вплинуло на промисловість, але ніяк не відобразилося на добробуті українців, – сказав Шмигаль, виступаючи у Верховній Раді в середу.

Читайте: Шмигаль виступає за скорочення виплат чиновникам

Кандидат на пост прем’єра також розкритикував реформу митниці і податкової служби, які не принесли доходів держбюджету.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що через контрабанду на митниці держбюджет недоотримав 13 млрд грн за два місяці.

Фото: Dreamstime

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