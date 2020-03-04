Курс гривні не зробив українців багатшими – Шмигаль

Зміцнення гривні негативно вплинуло на експорт і не відобразилося на добробуті українців.
Таку думку висловив кандидат у прем’єр-міністри України Денис Шмигаль.
– На сьогодні ми побачили тільки зміцнення гривні, яке негативно вплинуло на промисловість, але ніяк не відобразилося на добробуті українців, – сказав Шмигаль, виступаючи у Верховній Раді в середу.
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Кандидат на пост прем’єра також розкритикував реформу митниці і податкової служби, які не принесли доходів держбюджету.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що через контрабанду на митниці держбюджет недоотримав 13 млрд грн за два місяці.
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