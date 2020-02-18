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Факти / Україна

До 8 березня УЗ призначила додатковий поїзд і рейси

Укрзалізниця призначила ще один додатковий поїзд з Києва до Львова на 8 березня, а також додала кілька рейсів.

Поїзд №755/756 Київ-Львів відправлятиметься зі Львова 6 і 9 березня о 23.00 з прибуттям до Києва о 5.50.

З Києва поїзд вирушатиме 7 та 10 березня о 00.15 з прибуттям до Львова о 5.47.

 

Також Укрзалізниця призначила два додаткові рейси:

  • поїзд №720/719 Київ-Харків відправиться 7 березня з Києва та 8 березня у зворотному напрямку.
  • поїзд №797/798 Харків-Запоріжжя курсуватиме в обох напрямках 6, 7 і 9 березня.

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Крім того, Укрзалізниця подовжує один маршрут до Києва.

Так, поїзд №132/131 Одеса-Вінниця-Київ курсуватиме 9 березня в обох напрямках.

Відправлення з Одеси о 12.29, прибуття до Києва о 22.40. З Києва поїзд відправлятиметься о 23.17 і прибуде до Одеси о 09.39.

Раніше Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів у період свят, приурочених до Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Джерело: Укрзалізниця

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