Рябошапка про запобіжний захід Кузьменко і Антоненку: Доказів ще мало, але є ризики

Прокурори у справі вбивства журналіста Павла Шеремета наполягали на тому, щоб міра запобіжного заходу для двох фігурантів залишилася незмінною, щоб уникнути ризиків для розслідування.

Про це заявив генпрокурор України Руслан Рябошапка в ефірі Свободи слова на ICTV.

– На момент, коли людям було оголошено про підозру, того обсягу доказів було достатньо. Очевидно, що для того, щоб справу передати до суду, має бути зібрано більше доказів.

Читайте: Справа Шеремета: термін досудового слідства продовжили

Щодо запобіжного заходу – там мають бути доведені ризики того, що ці особи не уникатимуть суду і слідства, що не впливатимуть на слідчих і свідків, не впливатимуть на докази – не знищуватимуть їх. Тому прокурори наполягали на тому, щоб залишити двох фігурантів справи під вартою, – пояснив Рябошапка.

Як повідомлялося, суд залишив підозрюваних Юлію Кузьменко і Андрія Антоненка за ґратами до 3 і 4 квітня відповідно.