Карантин через коронавірус в Україні – як проходить перший день

Карантин з 12 березня введено на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

Згідно з постановою про карантин, в Україні введуть низку обмежувальних заходів:

На три тижні повинен бути введений карантин у всіх навчальних закладах;

Масові заходи за участю 200 і більше осіб повинні бути скасовані, крім заходів державної необхідності (Верховна Рада працюватиме в звичайному режимі);

Спортивні заходи повинні проводитися тільки після дозволу міжнародних організацій і без глядачів;

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією;

З 12 березня повинні бути закриті 170 з 219 пунктів пропуску на кордоні України;

Повинна працювати заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.