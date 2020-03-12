PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Березень, 12 в 10:40
Карантин через коронавірус в Україні – як проходить перший день
Карантин з 12 березня введено на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
Згідно з постановою про карантин, в Україні введуть
низку обмежувальних заходів:
На три тижні повинен бути введений карантин у всіх навчальних закладах;
Масові заходи за участю 200 і більше осіб повинні бути скасовані, крім заходів державної необхідності (Верховна Рада працюватиме в звичайному режимі);
Спортивні заходи повинні проводитися тільки після дозволу міжнародних організацій і без глядачів;
Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією;
З 12 березня повинні бути закриті 170 з 219 пунктів пропуску на кордоні України;
Повинна працювати заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
З початку
З кінця
Пряма трансляція
0 нових повідомлень
12:31
-
12 березня
Нові випадки Covid-19 в Україні не виявлено.
11:54
-
12 березня
Додаткові апарати штучної вентиляції легенів направлять до лікарень Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, Полтавської областей.
11:46
-
12 березня
Дезинфекція громадського транспорту Києва:
11:37
-
12 березня
Відповідальним за епідемічний захист в Україні буде заступник голови МОЗ – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
11:32
-
12 березня
Співробітникам МЗС України, яким немає з ким залишити вдома дітей віком до 14 років, дозволили взяти їх на роботу.
11:15
-
12 березня
Головний епідеміолог Китаю вважає, що якщо країни з важкою ситуацією з коронавірусом вживуть необхідних заходів, пандемія закінчиться у червні.
11:00
-
12 березня
Укрпошта заявила, що під час запровадженого з 12 березня карантину працюватиме у звичайному режимі: доставлятиме пенсії та грошові виплати, а також продовжить приймати і відправляти посилки в Україні та за її межі.
10:56
-
12 березня
На час карантину банківська система працюватиме в звичайному режимі, заявили в Національному банку України.
У Нацбанку також зазначили, що готові “знезаражувати гривневі банкноти у сховищі”.
Вгору
Вгору
X