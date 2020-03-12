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Факти / Україна
Карантин через коронавірус в Україні – як проходить перший день
Карантин через коронавірус в Україні – як проходить перший день

Карантин з 12 березня введено на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

Згідно з постановою про карантин, в Україні введуть низку обмежувальних заходів:

На три тижні повинен бути введений карантин у всіх навчальних закладах;

Масові заходи за участю 200 і більше осіб повинні бути скасовані, крім заходів державної необхідності (Верховна Рада працюватиме в звичайному режимі);

Спортивні заходи повинні проводитися тільки після дозволу міжнародних організацій і без глядачів;

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією;

З 12 березня повинні бути закриті 170 з 219 пунктів пропуску на кордоні України;

Повинна працювати заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

 

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12:31 - 12 березня

Нові випадки Covid-19 в Україні не виявлено.

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12:29 - 12 березня

ВООЗ виділяє чотири сценарії поширення коронавірусу в світі, Україну віднесли до сценарію №2.

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12:04 - 12 березня

Україна розглядає питання про обмеження авіасполучення з Німеччиною і Францією.

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11:54 - 12 березня

Додаткові апарати штучної вентиляції легенів направлять до лікарень Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, Полтавської областей.

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11:46 - 12 березня

Дезинфекція громадського транспорту Києва:

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11:37 - 12 березня

Відповідальним за епідемічний захист в Україні буде заступник голови МОЗ – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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11:32 - 12 березня

Співробітникам МЗС України, яким немає з ким залишити вдома дітей віком до 14 років, дозволили взяти їх на роботу.

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11:15 - 12 березня

Головний епідеміолог Китаю вважає, що якщо країни з важкою ситуацією з коронавірусом вживуть необхідних заходів, пандемія закінчиться у червні.

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11:00 - 12 березня

Укрпошта заявила, що під час запровадженого з 12 березня карантину працюватиме у звичайному режимі: доставлятиме пенсії та грошові виплати, а також продовжить приймати і відправляти посилки в Україні та за її межі.

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10:56 - 12 березня

На час карантину банківська система працюватиме в звичайному режимі, заявили в Національному банку України.

У Нацбанку також зазначили, що готові “знезаражувати гривневі банкноти у сховищі”.

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