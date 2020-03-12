Україна обмежить авіасполучення з Німеччиною і Францією

Міністерство інфраструктури України розглядає питання про обмеження авіасполучення з Німеччиною і Францією.
Про це повідомив глава відомства Владислав Криклій.
– Сьогодні ми будемо збиратися з авіаперевізниками… Зараз розглядається питання обмеження авіарейсів з Німеччиною і Францією, – сказав він на брифінгу в четвер.
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Як відомо, через карантин із 12 березня Україна ухвалила рішення про припинення авіасполучення з Італією.
Раніше авіакомпанія Міжнародні авіалінії України повідомила про призупинення рейсів до 16 країн. Скорочення рейсів пояснюють зниженням попиту на авіаперельоти через поширення коронавірусу в світі.
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