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Факти / Україна / Суспільство

Як працюватимуть банки під час карантину

Під час карантину українські банки працюватимуть у звичайному режимі.

Вітчизняна банківська система продовжить обслуговувати клієнтів, розказали у Національному банку України.

НБУ готовий підтримувати ліквідність банківської системи, згладжувати коливання курсу.

Сьогодні ми маємо достатній запас міцності: міжнародні резерви України перевищують 26 млрд доларів США, – додали в НБУ.

Читайте: Карантин через коронавірус – як проходить перший день

Клієнти банків матимуть змогу відвідати відділення банків, зняти готівку у терміналі чи в касі. Гривневі банкноти НБУ планує додатково знезаражувати у сховищі. Ті українці, хто боїться на період карантину виходити з дому, можуть скористатися дистанційним банкінгом.

Нагадаємо, для недопущення поширення вірусу 12 березня в Україні запровадили карантин. В Україні 3 березня зафіксували перший і поки що єдиний випадок інфікування коронавірусом.

Джерело: НБУ

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