Україна закриє кордон для іноземців

Пункти пропуску на кордоні залишаться відкритими для українців і тих, хто має посвідку на проживання.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, зараз 43 тис. українців виїхали на короткий час за кордон і повинні повернутися.

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– Ми бачимо їх і вважаємо, що кожен має право повернутися, і ми їх чекаємо, – сказав Аваков.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні з 12 березня. Метою є запобігання поширенню коронавірусу.