Працюватимуть у комітетах: Рада йде на карантин до 3 квітня

Верховна Рада України йде на карантин до 3 квітня. Проте нардепи продовжать роботу у комітетах.

Нардепи працюватимуть без пленарних засідань.

– Рада не закривається, вона продовжує працювати, однак ми змінюємо черговість проведення пленарних та комітетських тижнів, і до 3 квітня 2020 роки ми переходимо в режим роботи в комітетах. У мене була розмова з нашими колегами з різних депутатських фракцій і груп – всі цю пропозицію підтримали, – заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

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Віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк рекомендує провести позачергове засідання Ради 17 березня з 8.00 до 10.00, аби розглянути законопроект щодо боротьби з коронавірусом та ще кілька питань, які вимагають негайного втручання.

Раніше Факти ICTV писали, що 17 березня у Києві на карантин закривають всі заклади, зокрема ТРЦ, нічні клуби та салони краси. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.