Будут работать в комитетах: Рада идет на карантин до 3 апреля

Верховная Рада Украины идет на карантин до 3 апреля. Однако нардепы продолжат работу в комитетах.

Нардепы будут работать без пленарных заседаний.

— Рада не закрывается, она продолжает работать, однако мы меняем очередность проведения пленарных и комитетских недель, и до 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах. У меня был разговор с нашими коллегами из разных фракций и групп — все это предложение поддержали, — заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

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Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк рекомендует провести внеочередное заседание Рады 17 марта с 8.00 до 10.00, чтобы рассмотреть законопроект по борьбе с коронавирусом и еще несколько вопросов, которые требуют немедленного вмешательства.

Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта в Киеве на карантин закрывают все заведения, в частности ТРЦ, ночные клубы и салоны красоты. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.