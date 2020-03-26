Навчальний рік закінчиться 1 липня – Мандзій

Через карантин навчання в усіх закладах освіти до 24 квітня проводитиметься дистанційно, а навчальний рік закінчиться 1 липня, заявила виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

– Відповідно до закону про освіту, навчальний рік в Україні закінчується 1 липня. Якщо буде можливіть продовжити навчання в школах у цьому навчальному році, то у травні або у червні ми повернемося за шкільні парти. Знайдемо можливість опрацювати той матеріал, який подаємо зараз дистанційно, узагальнити та підсумувати. У такому разі закінчимо навчання 1 липня, окрім випусників 11 класу, – розповіла вона.

Мандзій пояснила, що навчальний рік для 11-класників закінчиться тоді, коли випускники отримають документ про освіту.

Нагадаємо, з 17 березня на телеканалі Рада та YouTube-каналі МОН виходять відеокурси для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Школярам пропонується упродовж години-двох прослухати лекції з української мови та літератури, англійської мови, історії України, математики, біології, а також пройти тести.

Рішенням уряду карантин в Україні продовжено та оголошено надзвичайну ситуацію до 24 квітня.

Станом на 10.00 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу, з яких є п’ять летальних. Один пацієнт повністю одужав.

Усього коронавірус виявлено у 15 областях та у місті Київ.