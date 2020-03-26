Надзвичайний стан регулюється Конституцією України, тому його введення має бути погоджено Радою національної безпеки та оборони, потім передано до президента, а після підписання президентом — до Верховної Ради.

Існує чотири режими функціонування держави:

режим повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

Введення в країні надзвичайного стану тимчасово обмежує права людей, режим надзвичайної ситуації — ні. Він здебільшого націлений на мобілізацію усіх органів державної влади.

Читайте: Що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану

Закон про надзвичайний стан

Закон про надзвичайний стан

Раніше Факти ICTV писали, що обласна комісія ТЕБ та НС Львівської ОДА ухвалила рішення про оголошення надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня.

Нині режим надзвичайної ситуації встановлено вже у 11 областях.