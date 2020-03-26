Надзвичайний стан регулюється Конституцією України, тому його введення має бути погоджено Радою національної безпеки та оборони, потім передано до президента, а після підписання президентом — до Верховної Ради.
Існує чотири режими функціонування держави:
- режим повсякденного функціонування;
- підвищеної готовності;
- надзвичайної ситуації;
- надзвичайного стану.
Введення в країні надзвичайного стану тимчасово обмежує права людей, режим надзвичайної ситуації — ні. Він здебільшого націлений на мобілізацію усіх органів державної влади.
Читайте: Що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану
Закон про надзвичайний стан
Раніше Факти ICTV писали, що обласна комісія ТЕБ та НС Львівської ОДА ухвалила рішення про оголошення надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня.
Нині режим надзвичайної ситуації встановлено вже у 11 областях.