Група ICU зберегла лідерство на ринку керування активами за підсумками 2019 року

Група ICU підбила підсумки керування локальними активами за 2019 рік. У ICU повідомили, що активи інвестиційних і пенсійних фондів під керуванням групи в Україні з урахуванням успішної реалізації низки проектів в галузі нерухомості та прямого інвестування перевищують 2 млрд грн.

Розмір і прибутковість цих фондів, як і раніше, є одними з найвищих на українському ринку.

– Наші пріоритети – спрощення доступу клієнтів до фінансових продуктів, діджиталізація і регіональна експансія. Минулого року ми впровадили онлайн-системи доступу і платежів, зокрема за рахунок роботи з платіжними системами Приват і Портмоне. Зараз ми вже підключилися і до Монобанку. Також суттєво розширили клієнтську базу в Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. Все це стало основою високих показників в 2019 році, – прокоментував Костянтин Стеценко, співзасновник групи ICU.

Фонд облігацій під керуванням ICU – найбільший в своєму сегменті в Україні, активи фонду – 219,9 млн грн, прибутковість за минулий рік становить 21,15%. Це на 6% перевищує український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) і понад в п’ять разів перевершує інфляцію за 2019 рік.

– Пенсійні активи під нашим керуванням зросли на 19% до 555 млн грн, за цим показником ми займаємо перше місце серед усіх КУА, які керують активами недержавних пенсійних фондів в Україні. Водночас прибутковість наших фондів вже четвертий рік поспіль випереджає інфляцію, незважаючи на консервативні стратегії інвестування, – зазначає Григорій Овчаренко, керівник локальними активами групи ICU.

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Відкриті недержавні пенсійні фонди (НПФ) ICU Династія, Емеріт-Україна та Взаємодопомога продемонстрували прибутковість 19,04%, 19,03% і 17,75%. Вони посіли 2, 3 і 4 місця серед всіх зареєстрованих відкритих НПФ у країні, а корпоративний НПФ Укрексімбанк під керуванням ICU з показником 13,06% посів друге місце серед корпоративних пенсійних фондів.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з керування активами та приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи, керує активами в розмірі понад $500 млн. Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Нагадаємо, група ICU профінансувала постачання реанімаційного обладнання, витратних матеріалів для реанімації та єдиних точних тестів для діагностики коронавірусу в опорні лікарні Києва для дорослого населення, а також в перинатальний центр для вагітних.