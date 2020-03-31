Єрмак назвав умову проведення саміту в нормандському форматі

Головною умовою проведення саміту в нормандському форматі є виконання всіх паризьких домовленостей, починаючи з припинення вогню.
Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
– Головною умовою проведення саміту лідерів нормандського формату є виконання всього того, що вони вирішили наприкінці минулого року в Парижі. Україна завжди говорила і робить все, щоб це виконати, але, на жаль, не все залежить від нас. Тому що є питання, в яких ми зі свого боку зробили все, але, на жаль, інша сторона не так дотримується тих обов’язків, які були досягнуті в Парижі, – сказав він.
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Нагадаємо, нормандський саміт у Парижі проходив із 8 по 10 грудня. У рамках зустрічі відбулися переговори президента України, президента Франції, канцлера Німеччини і президента Російської Федерації.