Єрмак назвав умову проведення саміту в нормандському форматі

Головною умовою проведення саміту в нормандському форматі є виконання всіх паризьких домовленостей, починаючи з припинення вогню.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– Головною умовою проведення саміту лідерів нормандського формату є виконання всього того, що вони вирішили наприкінці минулого року в Парижі. Україна завжди говорила і робить все, щоб це виконати, але, на жаль, не все залежить від нас. Тому що є питання, в яких ми зі свого боку зробили все, але, на жаль, інша сторона не так дотримується тих обов’язків, які були досягнуті в Парижі, – сказав він.