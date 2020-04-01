Разумков підписав закон про соцвиплати малозабезпеченим на час карантину

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав і направив президенту закон №3275 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19).

Закон передбачає продовження виплат державної допомоги малозабезпеченим категоріям населення на період карантину в країні.

Зокрема, документ гарантує продовження виплат допомоги малозабезпеченим сім’ям, інших видів державної допомоги, пенсії за інвалідністю.

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Крім того, закон №3275 передбачає доплату у розмірі до 300% заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації серед людей захворювання на коронавірусну хворобу.

Для працівників соціального захисту населення, які надають послуги громадянам, що перебувають вдома, передбачається до 100% заробітної плати.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада складе списки малозабезпечених категорій громадян, щоб надати їм фінансову допомогу під час карантину.