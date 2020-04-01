Малозабезпечені українці отримають допомогу під час карантину – Зеленський

Влада складе списки малозабезпечених категорій громадян, щоб надати їм фінансову під час карантину.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

– Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд повинен знайти кошти, щоб допомогти найбіднішим українцям. Складіть список якомога швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити, – сказав Зеленський голові Кабміну.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що було зупинено зростання цін на соціально значущі товари, а на деякі продукти цін знизили.

Нагадаємо, 31 березня Зеленський повідомив, що лікарям, які працюють з хворими коронавірусом, піднімуть зарплату до 300%. Іншим медикам – до 200%.

Підвищення заробітної плати відбудеться вже в квітні.