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США ніколи не визнають претензій Росії на суверенітет над Кримом – Помпео

На шосту річницю окупації Криму державний секретар США Майк Помпео виступив з офіційною заявою, у якій підтвердив чітку позицію своєї держави: півострів належить Україні.

– Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають претензії Росії на суверенітет над півостровом. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму, – заявив Помпео.

Він зазначив, що окупація Криму та посилення мілітаризації півострова є загрозою для загальної безпеки, а утиски окупаційною владою прав та свобод мешканців Криму є неприпустимими.

– Російська окупаційна влада продовжує нападати на права людини і основні свободи, жорстоко змушуючи критикувати громадянське суспільство і засоби масової інформації й обмежуючи свободу віросповідання.

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Помпео нагадав, що кримські татари й надалі зазнають переслідувань та невиправданих набігів на свої будинки й мечеті. Крім того, Росія примусово мобілізувала майже 20 тис. кримчан, порушуючи міжнародне право.

– США закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона неправомірно ув’язнила за мирне інакомислення, а також припинити порушення фундаментальних свобод у Криму, – наголосив очільник Держдепу.

Раніше Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати збережуть санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Джерело: Державний департамент США

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