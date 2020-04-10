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Факти / Україна / Суспільство

У Києві не вводитимуть комендантську годину – Кличко

У столиці не будуть вводити комендантську годину.

Про це заявив мер української столиці Віталій Кличко.

– Київ не вводитиме комендантську годину, – сказав Кличко в п’ятницю в ефірі телеканалу Україна-24.

Він підкреслив, що введення комендантської години перебуває поза компетенцією місцевої влади.

Читайте: Комендантська година через коронавірус – що це таке і де можуть запровадити

Кличко нагадав, що в Києві на вихідних збільшать кількість правоохоронців, які патрулюватимуть вулиці і громадські місця.

Нагадаємо, в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте  у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

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