У Києві не вводитимуть комендантську годину – Кличко

У столиці не будуть вводити комендантську годину.

Про це заявив мер української столиці Віталій Кличко.

– Київ не вводитиме комендантську годину, – сказав Кличко в п’ятницю в ефірі телеканалу Україна-24.

Він підкреслив, що введення комендантської години перебуває поза компетенцією місцевої влади.

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Кличко нагадав, що в Києві на вихідних збільшать кількість правоохоронців, які патрулюватимуть вулиці і громадські місця.

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