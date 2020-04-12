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Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.
Авіакомпанії скасували регулярні рейси.
Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.
З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.
Станом на 9.00 12 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 777 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.
83 особи померли, а 89 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 266 нових випадків.
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15:38
-
12 квітня
У Києві поліція перевіряє водні об’єкти та закликає громадян дотримуватись карантинних заходів.
За допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлено гучномовці, поліцейські проінформували громадян про необхідність дотримання правил карантину.
14:17
-
12 квітня
В Одеській області зафіксований перший летальний випадок коронавірусної хвороби.
13:24
-
12 квітня
На Полтавщині зафіксували 25 випадків коронавірусу. Станом на ранок 12 квітня 24 людини хворіють і одна одужала.
11:42
-
12 квітня
На Харківщині на коронавірус захворіли ще три жінки. Усього в області 11 лабораторно підтверджених випадків.
11:37
-
12 квітня
У Черкаській області за добу зафіксували ще 6 випадків коронавірусної інфекції.
Загалом на Черкащині 99 випадків інфікування. В основному це легкі форми захворювання, 3 пацієнти – у тяжкому стані, 2 людини померло.
11:35
-
12 квітня
За останню добу на Херсонщині виявлено 3 нових випадки захворювання на коронавірус. Усього в області зафіксовано 31 випадок.
11:31
-
12 квітня
У Києві на коронавірус захворіли ще 20 осіб.
Про це повідомив Віталій Кличко.
– Ще 20 киян захворіли на коронавірус за минулу добу. Всього в столиці вже 416 лабораторно підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
10:56
-
12 квітня
Наразі на коронавірусну хворобу перевіряють усіх людей, які мають відповідні симптоми.
Про це під час брифінгу сказав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
– Перші найкритичніші симптоми – висока температура, кашель та затрудненне дихання. У цих людей точно забирається матеріал для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії, – зазначив Ляшко.
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09:47
-
12 квітня
Станом на ранок 12 квітня в Україні зафіксовано 2 777 випадків коронавірусної інфекції.
– Станом на 9.00 12 квітня в Україні 2 777 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків, – повідомляє МОЗ.