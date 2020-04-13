Нацбанк виступив проти наповнення бюджету за рахунок емісії гривні

У Нацбанку виступили проти наповнення державного бюджету за допомогою емісії гривні.

Через неї українські гроші стрімко знеціняться, а ціни – виростуть.

– Це повернеться економіці бумерангом. А постраждають, перш за все, люди з найнижчими доходами, яких ми навпаки повинні захистити. Емісія – це просто, але безвідповідально, – говорить заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

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Державі потрібно покрити збільшення витрат за рахунок дешевих запозичень.

Дмитро Сологуб пояснив бачення НБУ у цій ситуації:

Україна має позитивний досвід співпраці з міжнародними партнерами. Це забезпечить приток валюти, що покриє дефіцит бюджету;

НБУ вже знизив облікову ставку до 10%;

Нацбанк готовий підтримати банки коштами за потреби. Фінустанови мають спрямовувати гроші на кредитування бізнесу й українців.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в березні 2020 року зменшилися, за попередніми даними, на 7,8% або $2,1 млрд. Нині вони становлять $24,9 млрд.