У Чернівецькій області на Великдень діятиме особливий режим пересування

У Чернівецькій області на великодні свята продовжать дію обмежувальних заходів.

– Відбулося засідання обласної комісії. На ньому ухвалили рішення, що особливий режим обмежувальних заходів, який ми мали на минулих двох вихідних, буде продовжено і запроваджено на наступні вихідні, – повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Особливий режим почнеться у суботу, 18 квітня, о 13.00 і триватиме до вівторка, 21 квітня, до 6.00.

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Сергій Осачук не уточнив, які саме обмеження передбачає ухвалене комісією рішення. Він закликав мешканців області утриматись від відвідування церков і місць масового скупчення людей під час святкування Великодня.

Нагадаємо, особливий режим у Чернівцях також було запроваджено минулих вихідних – з 11 до 13 квітня.