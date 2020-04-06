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Факти / Україна

Які пункти пропуску через кордон працюватимуть з 7 квітня (КАРТА)

Державна митна служба оновила інтерактивну карту, на якій позначила всі пункти пропуску через держкордон для пасажирського і вантажного сполучення.

Також тут позначені пункти, які будуть закриті з 7 квітня на підставі відповідного рішення уряду.

У відомстві попередили, що деякі пропускні пункти мають обмеження на пересування пішоходів.

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На карті позначені пропускні пункти:

  • ті, що закриті з боку України та з боку сусідніх держав – червоним;
  • ті, що працюють на території України – зеленим.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив рішення, що з 00.00 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути тільки автотранспортом і тільки у 19 пунктах пропуску.

Тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 припинять пішохідне сполучення.

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