Державна митна служба оновила інтерактивну карту, на якій позначила всі пункти пропуску через держкордон для пасажирського і вантажного сполучення.
Також тут позначені пункти, які будуть закриті з 7 квітня на підставі відповідного рішення уряду.
У відомстві попередили, що деякі пропускні пункти мають обмеження на пересування пішоходів.
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На карті позначені пропускні пункти:
- ті, що закриті з боку України та з боку сусідніх держав – червоним;
- ті, що працюють на території України – зеленим.
Нагадаємо, раніше уряд ухвалив рішення, що з 00.00 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути тільки автотранспортом і тільки у 19 пунктах пропуску.
Тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 припинять пішохідне сполучення.