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Факти / Україна / Суспільство

Як оплатити комуналку онлайн – відеоінструкція на платформі Дія

Онлайн-платформу з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта запустило Міністерство цифрової трансформації.

Кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифровими навичками оплати в онлайн комунальних послуг за допомогою освітнього серіалу.

Наразі доступний онлайн-курс Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома.

– Освітній серіал допоможе громадянам, особливо людям поважного віку, навчитися різним способам оплати комунальних платежів, не виходячи з дому. Теми серій охоплюють оплату комунальних платежів: на сайтах комунальних підприємств, за допомогою платіжного сервісу, на сайтах банків, у мобільних застосунках банків, – кажуть розробники.

Читайте: Цифровий паспорт в Дії визнаний офіційним документом – постанова Кабміну

Щоб продивитись курс потрібно авторизуватись на сайті – ввести свій мобільний номер телефону та потім використати код, який прийде у СМС.

Дія освіта: дивитись відео інструкцію, як оплатити комуналку онлайн

Станом на 16 квітня вийшла перша серія.

Усього має вийти сім серій навчального курсу.

Нагадаємо, у мобільному державному сервісі Дія з’явиться можливість відкривати, змінювати і закривати ФОП. Також через сервіс планується реалізувати можливість оплачувати податки і подавати звітність ФОП.

Джерело: Дія

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