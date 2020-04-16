Дія образование: смотреть видео инструкцию, как оплатить коммуналку онлайн

Онлайн-платформу с цифровой грамотности Дія запустило Министерство цифровой трансформации.

Каждый гражданин может бесплатно овладеть цифровыми навыками оплаты в онлайн коммунальных услуг с помощью образовательного сериала.

Сейчас доступен курс Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома.

— Образовательный сериал поможет гражданам, особенно людям преклонного возраста, научиться различным способам оплаты коммунальных платежей, не выходя из дома. Темы серий охватывают оплату коммунальных платежей: на сайтах коммунальных предприятий, с помощью платежного сервиса на сайтах банков, в мобильных приложениях банков, — говорят разработчики.

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Чтобы просмотреть курс необходимо авторизоваться на сайте — ввести свой мобильный номер телефона и затем использовать код, который придет в СМС.

По состоянию на 16 апреля вышла первая серия.

Всего должно вийти семь серий учебного курса.

Напомним, в мобильном государственном сервисе Дія появится возможность открывать, изменять и закрывать ФЛП. Также через сервис планируется реализовать возможность оплачивать налоги и подавать отчетность ФЛП.

Источник: Дія