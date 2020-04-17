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Факти / Надзвичайні події

Для гасіння пожеж на Житомирщині задіють важку військову техніку

Глава ДСНС звернувся до Генштабу ЗСУ з проханням допомогти рятувальникам загасити лісові пожежі на Житомирщині.

Керівник ДСНС Микола Чечоткін попросив задіяти важку військову інженерну техніку для гасіння пожеж.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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За його словами, така допомога від збройних сил буде негайно надана.

Також він додав, що в основному горить лісова підстилка, трава, сухе торішнє листя, бурелом на площі до 1000 гектарів. Зараз ситуація під контролем.

Геращенко зазначив, що в першу чергу рятувальники захищають населені пункти.

До речі, 16 квітня забруднення повітря в Києві перевищило норму в 2-3 рази. Причиною стало посилення швидкості вітру.

Джерело: Аnton.gerashchenko.7

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