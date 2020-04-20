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Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на 20 квітня у світі зафіксовано 2 404 249 випадків зараження коронавірусом. З них 165 234 особи померли.

США перебувають на першому місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19— 759 687 хворих.

На другому місці Іспанія — там заразилися 198 674 особи, померло 20 453.

На третьому місці Італія, де зафіксовано 178 972 випадки зараження на коронавірус.

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У Китаї, де почалася епідемія, захворіли 83 817 людей. Країна перебуває вже на сьомому місці за кількістю хворих. Її обігнали Франція, Німеччина і Велика Британія.

Коронавірус в Україні

Станом на 8.30 20 квітня відомо про 5 449 хворих в країні. Кількість летальних випадків досягла 141. Одужали 347 людей.

Нагадаємо, вчені Оксфордського університету, які проводять випробування вакцини від коронавірусу, ставлять за мету досягти результату ефективності до вересня. Виробництво вакцини вже йде.

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