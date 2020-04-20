Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень – Степанов

Українські медики, яких направили у відрядження до Італії, залишаться там ще на один тиждень.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– Було звернення від італійської сторони про продовження терміну ще на тиждень, тобто, до 25 квітня.

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Це прохання обговорили з українськими фахівцями, які там перебувають, та отримали позитивну відповідь.

– Після їхньої згоди, ми продовжили їм відрядження.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 5 710 випадків коронавірусу, з них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужало.